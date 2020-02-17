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Коронавирус 5 минут назад

17 февраля 202021:00 Салима Зариф

"Вас изолировали": принудительно госпитализированная россиянка честно досидит "срок"

"Вас изолировали": принудительно госпитализированная россиянка честно досидит "срок"

Суд Санкт-Петербурга принял решение принудительно госпитализировать пациентку, которая сбежала из Боткинской больницы, где была на карантине с подозрением на коронавирус. Под конвоем ее вернули в палату, где она пробудет минимум до 19 февраля, пока не проверят результаты анализов. Такое решение суда оказалось неожиданным и для девушки, которая даже не взяла с собой вещи, и для журналистов.

Первым делом в зал завезли ультрафиолетовую лампу для дезинфекции помещений. Защищает ли она от коронавируса, вопрос открытый, но другой защиты у участников процесса нет. Без масок были все — судья, секретари, многочисленные журналисты, сама Алла Ильина и даже представители Роспотребнадзора, которые считают беглянку потенциально опасной.

Заседание длилось более трех часов. Адвокат просил приобщить к делу результаты анализов, которые Алла сдавала накануне за свой счет рядом с домом — все отрицательные. В Роспотребнадзоре парировали — корректное исследование можно сделать только в Боткинской больнице, а пациентка сбежала, не позволив врачам завершить свою работу.

Новая глава противостояния Роспотребнадзора и Аллы Ильиной — судный день. Интерес огромный, а зал заседаний — тесный. Журналисты ожидали решения в коридоре. Судья взяла паузу для принятия решения, а Ильину окружили телекамеры. На вопрос о том, жалеет ли Алла о своем поступке, та ответила отрицательно, поскольку считает, что у нее есть права, которые она будет отстаивать.

Ильина рассказала, что даже не взяла с собой на суд вещи. Никогда прежде пациентов с подозрением на вирусное заболевание не госпитализировали принудительно. Но решение судьи было не в пользу Ильиной:

— Принудительно поместить под медицинское наблюдение как минимум до 19 февраля 2020 года.

Аллы в этот момент в зале не было. Главной героине не удалось пробиться через толпу журналистов Вот как она узнала о решении:

— Все, изолировали вас! Бегите!

— На сколько?

— Не менее, чем до 19 февраля.

"В соответствии с законодательными инициативами, по итогам того, что происходит сегодня, по глубокому и взвешенному подходу, по результатам оценки мы готовы будем предложить изменения по усилению ответственности, режимов карантинных и так далее", — заявила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

У суда дежурили скорая помощь и врач в халате, шапочке и маске. Судебные приставы вывели Аллу из здания суда и усадили в машину с медиками.

В больнице Ильину поместили в новый бокс — более комфортный, чем предыдущий. По словам самой Аллы, у нее появился "новые друзья" — кожаный диван и телевизор. Правда, по словам девушки, пульт она не нашла. Ильина показала самое смешное — выдернутые провода магнитного замка. По словам Аллы, в этот раз она будет честно досиживать свой срок.


Согласно решению суда, Алла обретет свободу только после того, как результаты ее анализов на COVID-19 дважды окажутся отрицательными. В лучшем случае она сможет покинуть изолятор 19 февраля. В среду же Роспотребнадзор планирует также принудительно вернуть в Боткинскую еще одну сбежавшую пациентку — Анну Рыбакову. Для нее уже готов цветастый халат, такой же, как у Аллы. Личную одежду Ильиной забрали на дезинфекцию.

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