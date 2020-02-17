Коронавирус лишил жизни деловой мегаполис: на улицы Шанхая выходят самые отчаянные

В Китае подтвердили еще более двух тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19, а общее число заболевших — более 70 тысяч. Из-за эпидемии под угрозой — открытие мартовской сессии Всекитайского собрания народных представителей, главное политическое событие страны. В эпицентр распространения коронавируса город Ухань — направляют еще 1200 врачей на восьми военно-транспортных самолетах. Жителям запрещено покидать свои микрорайоны, а тем, кто скрывает симптомы заболевания, теперь грозит тюрьма.

Шанхайская башня — самый высокий небоскреб Китая и второй по высоте во всем мире. Теперь это 130 этажей пустующих офисов. Даже сложно представить, что здесь живет 24 миллиона человек, в два раза больше чем в Москве. Сейчас Шанхай выглядит как заброшенный город.

Лишь мигают светофоры, да у закрытых небоскребов — штаб-квартир банков и компаний — несут службу охранники в масках. Финансовую столицу не то что Китая, а всей Юго-Восточной Азии, будто лишили души — бесчисленных клерков и менеджеров.

С дезинфекции золотого быка — символа Шанхайского банка — начинается и возвращение к жизни экономики самого большого города в мире. Кое-где уже открываются магазинчики и лавки. Правда, без надобности шанхайцы выходить из дома все-равно не спешат. Один из жителей вместо традиционной пробежки по городу бегает на своем балконе. На улице — только самые отчаянные.

"Очень скучно сидеть дома. И в гости никто не приходит. Хочется подышать", — признается вышедший на улицу пожилой мужчина.

Пустует и Вайтань — набережная откуда самый знаменитый, открыточный вид на Шанхайские небоскребы.

"Обычно ты просто так не мог здесь ходить. Тебя сжимали со всех сторон. Я вот так застревал в толпе", — рассказывает один из жителей, глядя на пустые улицы.

Памятник туристам и покупателям. Это те, кого в Китае сейчас практически не встретишь. Знаменитая Нанкинская улица Шанхая: любой путеводитель скажет, что это самая оживленная торговая улица в мире. Обычно здесь десятки и сотни тысяч человек. Но в первую очередь китайцы отказались от похода по торговым центрам.

А тем, кто все же вышел за покупками, например, в магазин игрушек, температуру измеряют и данные записывают.

Плачущий броненосец, две китайские палочки для еды и надпись, которую можно перевести, как "не ешь меня". А еще зайцы, змеи. Такие плакаты сейчас у входа в каждый более-менее крупный китайский рынок. А еще здесь обязательно проверяют температуру.

Если температура 36,6 градуса, то она открывает все двери. Людям с градусниками подчиняются также, как полиции.

"Если у кого температура, есть приказ сразу вызывать врачей", — поясняет измеряющая температуру девушка.

В своих районах прячутся от вируса те самые 24 миллиона человек. Иностранцев в такие кварталы не пускают.

Как уменьшилось количество людей на улицах заметно даже из космоса: на снимках Запретный город Пекина до и после появления вируса.

Строгий карантин дает результаты. И хотя только за прошедшую ночь в провинции Хубэй умерли 100 пациентов, врачи замечают — натиск коронавируса слабеет.

Новых заражений становится все меньше и меньше, констатирует главврач инфекционной больницы Уханя Ван Синхуань.

Теперь в Китае все больше трогательных сцен — вылечившиеся пациенты фотографируются со своими врачами.

Между тем ученые из Шанхая объявили, что уже перешли к тестированию на мышах первой вакцины от вируса.