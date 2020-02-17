В госпитале МВД погиб отставной полковник, обварившись под горячим душем

В Министерстве внутренних дел России прокомментировали инцидент, связанный с гибелью отставного милиционера в госпитале.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк рассказала, что в настоящее время по факту случившегося в ФКУЗ "Главный клинический госпиталь МВД России" назначена служебная проверка. По ее результатам, если будет установлена вина руководства и персонала лечебного учреждения, будет принято решение о привлечение работников к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, сообщается на сайте МВД России.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой 85-летнему отставному полковнику стало плохо в душе. Как сообщает "Московский комсомолец", пенсионер успел включить горячую воду и в этот момент потерял сознание. Через некоторое время пострадавшего обнаружила медсестра. Мужчину смогли привести в чувство, но его состояние оценивалось как тяжелое, поскольку мужчина получил множественные ожоги тела из-за горячей воды. 14 февраля отставной полковник скончался в реанимационном отделении.