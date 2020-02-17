Рижское "Динамо" прервало антирекордную серию из 13 поражений

Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился в столице Латвии, где местное "Динамо" принимало одного из фаворитов Восточной конференции – "Автомобилист" из Екатеринбурга. Рижане выиграли с футбольным счетом 2:1.

К матчу соперники подошли с совершенно разным настроением. Уральцы несколько дней назад обеспечили себе место в плей-офф, занимая 4-е место на "востоке". Рижане стоят на предпоследней позиции в Западной конференции и в последних по времени 13 матчах неизменно уступали соперникам. Именно на этой "несчастливой" цифре "13" антирекорд "Динамо" прервался.

Правда, до середины третьего периода судьба матча висела на волоске. Счет открыли гости усилиями Секстона уже на 1-й минуте встречи. В конце второго тайма Слепец счет сравнял, но ничья ничего не гарантировала ни одному из соперников. Тем не менее, победу Риге на 47-й минуте принес гол Протаповича.