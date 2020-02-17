Шойгу прибыл в Рим на переговоры глав МИД и Минобороны России и Италии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Рим на переговоры министров иностранных дел и обороны России и Италии в формате "2+2".

По информации пресс-службы Минобороны РФ, Сергей Шойгу основными темами предстоящих переговоров станут вопросы международной и региональной безопасности, а также приоритетные темы российско-итальянского военного сотрудничества.

Перед поездкой в Италию Сергей Шойгу был с рабочим визитом в Сербии. В Белграде он встретился с главой военного ведомства Сербии (стороны договорились о расширении военно-технического сотрудничества). Шла речь также об участии президента республики и военных в торжествах по случаю 75-летия Победы.

"За историю наших отношений мы никогда не были по разные стороны линии фронта. Мы всегда были на одной стороне. Это было и в 19 веке, это было и в 20 веке и, что не менее важно, мы всегда выходили победителями, — заявил Сергей Шойгу. — Я надеюсь, что так будет и дальше. Спасибо, что приняли наше приглашение вместе с господином президентом Вучичем принять участие в торжествах по случаю 75-й годовщины Победы над фашизмом, победы в Великой Отечественной войне".