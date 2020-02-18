Судьи засчитали два мяча "МанЮнайтед" и отменили голы "Челси"

Очередной, 26-й тур в английской футбольной премьер-лиге завершился матчем на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж", где столичный "Челси" принимал принципиальных соперников из "Манчестер Юнайтед". Манкунианцы выиграли со счетом 2:0.

"У "МЮ" самом конце первого тайма "гол в раздевалку" забил Марсьяль, а на 66-й минуте встречи отличился Магуайр. Интересно, что два гола по ходу встречи провели и французские легионеры "аристократов", однако оба они были отменены после подключения судейской системы видеоконтроля.

Гол Зума отменили из-за того, что во время атаки "Челси" Аспиликуэта рукой повалил манкунианца Уильямса, пытавшегося прервать голевой навес. А затем отличный и точный удар удался Жиру, но рефери с помощью аппаратуры VAR обнаружил, что француз попал в 10-сантиметровый оффсайд. Эксперты уже заявили, что без системы видеоповтора такой гол стал бы украшением любого матча...