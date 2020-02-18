В Англии молодой футболист изнасиловал и зарезал знакомую

Молодой игрок английского полупрофессионального клуба "Ньюкасл Таун" Джозеф Тревор получил пожизненное заключение за изнасилование и убийство 18-летней знакомой. 19-летний безумец убил Меган Ньютон за то, что она сплетничала про него с друзьями.

Суд над убийцей состоялся в эти зимние дни, а сам трагический инцидент сулчился в апреле прошлого года. Ньютон после работы отправилась в ночной клуб, где и встретила Тревора, которого знала со школы. Девушка предложила ему переночевать у нее дома, где молодые люди употребляли спиртное и, предположительно, наркотики.

При этом за футболистом тянулся шлейф более ранних обвинений в изнасиловании и, по его словам, ссора с жертвой произошла именно на этой почве: как сообщает издание Daily Star, молодого человека возмутил тот факт, что девушка обсуждала эту историю с друзьями.

В итоге ссора закончилась изнасилованием и убийством. Полиция обнаружила труп девушки с девятью ножевыми ранениями, от которых она скончалась. Правоохранители задержали Тревоа, он признался в преступлении и суд дал ему пожизненный срок.