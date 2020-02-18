Число больных коронавирусом в Китае превысило 72 тыс. человек

Общее число жертв коронавируса в Китае – 1868 человек (рост за сутки составил 98 человек). Всех случаев заражения превысило 72,4 тысячи. Более 12 тысяч излечились и выписаны из больниц.

Темпы распространения коронавируса (его официальное название COVID-19) замедлились, сокращается смертность, отметили китайские власти. При этом уже 10 дней не было случаев обнаружения вируса в новых странах. На этом фоне в Китае возобновляют работу мировые автопроизводители.

Во Всемирной организации здравоохранения настроены оптимистично, но призывают к осторожности. "Данные говорят о снижении числа новых случаев, но эти данные нужно интерпретировать с большой осторожностью. Говорить о том, что снижение продолжится, пока слишком рано. Мы рассматриваем все возможные сценарии", — заявил директор ВОЗ.

В Китае выдали разрешение продавать препарат "Фави-пира-вир" в качестве потенциального лекарства от коронавируса. Оно рекомендовано и для профилактики.

Тем временем в Петербурге суд принудительно отправил в больницу россиянку Аллу Ильину, которая до этого сбежала из карантина. Туда ее поместили из-за подозрения на коронавирус.