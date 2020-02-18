18 февраля 202004:15

Телеведущий Дмитрий Дибров находится дома под наблюдением врачей

Станислав Красильников/ТАСС

Телеведущий Дмитрий Дибров чувствует себя нормально, но до вторника останется под наблюдением врачей. Накануне его экстренно госпитализировали после потери сознания.

В соцсетях писали о госпитализации телеведущего с якобы приступом эпилепсии, однако диагноз не подтвердился. "Мне кажется, каждый имеет право на обморок, если ему 60 лет", — заявил Дибров "Интерфаксу". Сейчас, по словам супруги, он находится дома.

В кинотеатре "Октябрь", откуда и забрали Диброва в Боткинскую больницу, в понедельник вечером состоялась премьера картины режиссера Егора Михалкова-Кончаловского "На Луне".

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