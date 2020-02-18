Овечкину и "Вашингтону" не хватило времени в Лас-Вегасе

Экс-обладатели Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги из "Вашингтон Кэпиталз" свой очередной матч проводили в Калифорнии против "Вегас Голден Найтс", клуба, у которого они выиграли финальную серию плей-офф в сезоне-2018. На сей раз победа была на стороне "рыцарей" – 3:2.

Команда Александра Овечкина и Дмитрия Орлова начала встречу ни шатко ни валко и уже в первом тайме проигрывала 0:2 после голов Холдена и Смита. Во второй 20-минутке усилиями Пачиоретти счет стал совсем неприличным – 0:3.

При этом "капиталисты" никак не могли наладить игру в атаке, в итоге уступив "Вегасу" не только в счете, но и по броскам в створ – 27:29. Но в концовке третьего периода гости устроили настоящую погоню за соперником и Оши дважды поразил ворота "Голден Найтс". Но чтобы забить третий гол и перевести игру в овертайм Овечкину и Ко не хватило времени.