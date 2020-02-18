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Тема:

Политическая нестабильность в Венесуэле 58 минут назад

18 февраля 202006:09

В Венесуэле произошло очередное массовое отключение электричества

В Венесуэле произошло очередное массовое отключение электричества

Массовые перебои электричества наблюдаются в Венесуэле. Без света и связи остались как минимум пять штатов страны, а также большая часть столицы. Что стало причиной проблемы, пока не ясно.

С начала года это уже не первый подобный случай. Массовое отключение электричества произошло в Венесуэле и в марте 2019 года. Тогда правительство заявило, что причиной стало выведение из строя ГЭС имени Симона Боливара.

По обесточенным регионам прокатилась волна грабежей. Ущерб превысил 50 миллионов долларов. Президент Николас Мадуро тогда обвинил в атаке США. В Госдепартаменте обвинения отвергли, передает телеканал "Россия 24".

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