Игроки недели КХЛ: Паскуале, Мерфи, Сошников и Воронков

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков регулярного чемпионата в четырёх традиционных номинациях. Вратарём семидневки назван канадец Эдвард Паскуале из "Барыса", одержавший победы в двух гостевых матчах и отразивший 94,12% бросков при коэффициенте надёжности 2,00.

Лучшим защитником признан еще один представитель Канады Райан Мерфи из "Нефтехимика", который вместе с командой одержал три победы и набрал в них 4 (по 2 гола и паса) результативных очка.

Форвардом семидневки признан Никита Сошников ("Салават Юлаев"), в трёх матчах набравший 7 (5 голов и 2 передачи) очков. Новичком недели назван нападающий Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), одержавший вместе с командой две победы в трёх матчах.