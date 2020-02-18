10 популярных городов России для отдыха 23 февраля

Эксперты портала Tvil.ru, сервиса бронирования жилья для путешествий и отдыха, назвали самые популярные города для поездок на 23 февраля.

Напоминаем, что в 2020 году россиян ждут три выходных дня — с 22 по 24 февраля.

Ниже мы расскажем о том, в какие города едут россияне на эти дни.

1. Санкт-Петербург

Санкт-Петербург – крупный экономический, культурный и туристический центр России. Исторический центр города и связанные с ним комплексы памятников входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Россияне в среднем потратят на проживание 2221,6 рублей в сутки. В среднем туристы бронируют жилье на 6,7 ночи.

2. Симферополь

Симферополь — крупный культурный и экономический центр Крыма. Здесь в среднем россияне потратят на проживание 1487,9 рублей в сутки. В среднем туристы бронируют жилье на 2,4 ночи.

3. Москва

Москва – самый популярный туристический центр России. Среди основных достопримечательностей можно выделить Кремль, Красную площадь, Новодевичий монастырь и Церковь Вознесения в Коломенском, которые входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В среднем туристы тратят на жилье 10282,2 рублей в сутки. Они бронируют жилье в среднем на 2,3 ночи.

4. Суздаль

Суздаль – город-заповедник во Владимирской области. Это город в богатой историей. В среднем туристы тратят на жилье 4363,6 рублей в сутки. Они бронируют жилье на 3,7 ночи.

5. Краснодар

Краснодар — крупный экономический и культурный центр Южного федерального округа. Здесь туристы тратят на проживание в среднем 2366,7 рублей в сутки. Они бронируют жилье на 1,5 ночи.

6. Кисловодск

Кисловодск — город-курорт в Ставропольском крае, знаменитый своими уникальными минеральными водами. Город является центром оздоровительного туризма России. В среднем здесь тратят на проживание 2025 рублей в сутки. Туристы бронируют жилье в среднем на 5 ночей.

7. Истра

Истра — город в Московской области. Город расположен в живописной местности. В среднем туристы тратят на жилье 17300 рублей в сутки. Они бронируют жилье в среднем на 1 ночь.

8. Саратов

Саратов — крупный культурный, экономический и образовательный центр Поволжья. В среднем туристы тратят на проживание 2000 рублей в сутки. Они бронируют жилье в среднем на 1 ночь.

9. Нижний Новгород

Нижний Новгород богат достопримечательностями, это город с интересной историей и глубоким культурным наследием. В среднем туристы тратят на проживание 2350 рублей в сутки. Они бронируют жилье в среднем на 3 ночи.

10. Звенигород

Замыкает десятку популярных городов для путешествий на 23 февраля Звенигород. Это город в Московской области, который носит звание “Населенный пункт воинской доблести”. В среднем туристы тратят на проживание 2333,3 рублей в сутки. Они бронируют жилье в среднем на 3 ночи.