На Камчатке спасли двух парапланеристов

На Камчатке сегодня ночью со склона Авачинского вулкана спасли двух парапланеристов. Медицинская помощь им не потребовалась.

Мужчины перестали выходить на связь и не вернулись в установленное время в базовый лагерь. Операция по спасению на высоте почти две тысячи метров длилась шесть часов. В ней участвовали 14 человек и спецтехника.

"Все переживали, что при спуске на параплане их отнесет в другую сторону, и тогда поиски были бы серьезно осложнены", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.

В ведомстве отметили: сами мужчины удивились, что после их пропажи развернулась целая спасательная операция, и никакого беспокойства по поводу перспективы ночевки на склоне вулкана они не проявляли.