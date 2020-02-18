В Казахстане арестованы экстремисты, готовившие теракты

В Алма-Ате задержаны и арестованы два приверженца деструктивного религиозного течения.

Изъяты самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, холодное оружие, смартфоны с фото- и видеосъемкой объектов для нападения.

По данным спецслужб, арестованные (их задержали еще 14 февраля) готовили теракты на территории республики, в том числе в местах массового скопления людей, сообщает РИА Новости.

Возбуждены уголовные дела по фактам приготовления к акту терроризма и пропаганды терроризма. Следствие продолжается.