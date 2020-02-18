Никита Кучеров принес "Тампа-Бэй" очередную победу

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился матчем "Колорадо Эвеланш" – "Тампа-Бэй Лайтнинг". Основное время завершилось ничью 3:3, а в дополнительном периоде Никита Кучеров забросил победную шайбу в ворота "лавин" – 4:3.

"Молнии", в воротах которых на этот раз не оказалось Андрея Василевского, первыми пропустили, но затем ответили тремя голами в ворота хозяев. Однако "Колорадо" ушел от поражения в основное время, забросив две шайбы. Сравнял счет Валерий Ничушкин, для которого этот гол стал двенадцатым в сезоне. В основное время ничья 3:3.

Овертайм продлился чуть более трех минут. Точный бросок Никиты Кучерова принес "молниям" десятую победу подряд. У Кучерова теперь 29 заброшенных шайб и 44 результативных передачи.