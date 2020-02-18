18 февраля 202008:42

В экосистеме "Сбербанка" появился первый гаджет

Дочерняя компания "Сбербанка" "СберДевайсы" разработала свой первый гаджет — это телеприставка, предназначенная для просмотра контента из интернет-кинотеатра Okko. Продажи устройства начинаются 18 февраля.

О старте продаж Okko Smart Box сообщает РБК со ссылкой на главу "СберДевайсы", Константина Круглова. В феврале 2019-го Круглов перешёл в "Сбербанк" из "Яндекса", где курировал разработку смарт-колонки "Яндекс.Станция".

Okko Smart Box имеет небольшие габариты — 77 на 53 на 16 мм — и через HDMI-кабель подключается к телевизору и проектору, а по Wi-Fi — к интернету. Можно, купив подписку, смотреть любые фильмы и сериалы в Okko (принадлежит Rambler Group, контролируемой "Сбербанком" и Александром Мамутом), YouTube, также доступны 160 телеканалов. Каналы первого и второго мультиплексов можно смотреть бесплатно без подписки. Пульт приставки воспринимает не только нажатия на кнопки, но и голосовые команды.

Купить Okko Smart Box можно будет на маркетплейсе "Беру" за 1490 рублей, причем в цену включена подписка на пакет "Лайт" в Okko и просмотр 160 телеканалов на три месяца.

Круглов не сообщил, сколько именно устройств "СберДевайсы" заказали в Китае или планируют продать в первое время. По его словам, остановка фабрик из-за эпидемии коронавируса планы не нарушит, так как достаточно много устройств сделали ещё до введения карантина.

Не считая нескольких устройств, разработанных "СберДевайсы" для внутренних нужд банка, Okko Smart Box — первый гаджет компании, рассчитанный на розничные продажи конечным потребителям. Но, вероятно, не последний. Круглов отметил в интервью изданию, что "СберДевайсы" может создавать "умные" устройства почти для каждой компании экосистемы "Сбербанка".

Ранее появлялись слухи, что в "Сбербанке" работают над собственной смарт-колонкой. Голосового ассистента для неё банк получил, приобретя у "Газпромбанка" в прошлом году контроль у компании Центр речевых технологий, а вместе с ним — "Варвару". Она умеет, в частности, идентифицировать пользователя по голосу и отличать "живую" речь от записи. Это позволяет организовать на базе голосового интерфейса работу с конфиденциальной информацией.

Текст: Вести.Hi-tech

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