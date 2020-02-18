В Ухане главврач больницы скончался от коронавируса

В Ухане скончался главный врач временного госпиталя, построенного для борьбы с коронавирусом COVID-19. Власти Китая эту информацию подтвердили. Это стало первым случаем гибели руководителя медицинского учреждения КНР от коронавируса.

Лю Чжимину был 51 год, он родился в 1969 году в провинции Хубэй, в 1991 году окончил медицинский факультет Уханьского университета, специализировался на диагностике и лечении черепно-мозговых травм, уточняет ТАСС.

Ранее от коронавируса скончался врач, который первым сообщил о вспышке нового заболевания в Ухане. 14 февраля стало известно о смерти медсестры уханьской больницы "Учан". Лю Фань скончалась в возрасте 59 лет.

Всего новым типом коронавируса в Китае заразились уже более 72 тысяч человек, из них 1,7 тысячи – медицинские работники. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию.