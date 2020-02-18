В Красноярском крае вынесли приговор четырем строителям космодрома "Восточный"

Суд Железногорска вынес приговор четырем строителям космодрома "Восточный". Как сообщает ГТРК "Красноярск" со ссылкой на Следственное управление ЦВО, в результате незаконной деятельности государству был нанесен ущерб на сумму 25 миллионов рублей. Группа выводила деньги через фиктивные документы о якобы выполненный работах. Таким образом обвиняемые получили 21 миллион рублей. Еще 4 миллиона руководители ОПГ начислили себе в качестве премий.

На скамье подсудимых оказались двое сотрудников Спецстроя России из Волгограда и Иркутска Наталья Буланцева и Сергей Батукаев, а также инженер и директор красноярской стройфирмы Элиза Кучина и Глеб Суховерков. Они получили от 1,9 года до 5 лет в колонии общего режима.

Буланцевой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, Суховеркову — 2 года 10 месяцев, Батукаеву — 1 год и 9 месяцев. Кучину осудили на 2,9 лет в колонии общего режима, однако приговор будет приведен в исполнение, только когда ее ребенку исполнится 14 лет. Приговор может быть обжалован в Красноярском краевом суде в течение 10 дней.

Напомним, сотрудники прокуратуры выявили хищения во время строительстве космодрома "Восточный" на сумму более 5 миллиардов рублей.