Россия начала отставать в разведке месторождений на шельфе

Россия добывает много нефти, газа и стране все сложней восполнять запасы углеводородов из-за недостатка технологий в условиях санкций.

Страна уже отстает в разведке новых месторождений на шельфе, считает вице-премьер правительства – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Чтобы добыть нефть и газ, нужно иметь современную технологию", — отметил он, уточнив, что "сегодня целым рядом технологий российская промышленность, к сожалению, не обладает".

В России не умеют изготавливать подводные комплексы бурения и добычи, не хватает эффективных технологий глубоководного бурения, не хватает ледостойких платформ.

"Это для нас сейчас иноземные технологии, которые у нас еще не очень допускают ввиду санкций", — считает Трутнев.

"Мы должны заниматься разведкой новых месторождений. Мы в этом отношении отстаем, особенно отстаем на шельфе, где бурим на два порядка меньше скважин, чем наши соседи, например, Норвегия", — заявил Трутнев (цитаты РИА Новости).

Ранее в Минэнерго указали на опасность снижения добычи нефти из-за истощения "советского наследия" легкодоступных нефтяных запасов. В России остаются месторождения со сложными условиями добычи. По данным статистики запасы восполняются, но за позитивными цифрами восполнения запасов скрываются довольно тревожные детали, в частности, снижение объема новых месторождений и рост себестоимости добычи на подобных месторождениях, отмечал ранее заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

В России не хватает новых технологий и применения новых мер стимулирования добычи на сложных месторождениях. "Мы видим, что после 2021 г. возможно начало падения добычи", — заявил представитель Минэнерго.