Strategy Analytics: продажи смарт-колонок выросли на 70% за год

В 2019-м году по всему миру купили 146,9 млн "умных" колонок - это на 70% больше, чем годом ранее. Основной тренд: китайские производители наращивают продажи, а традиционные игроки этого рынка из США - Amazon и Google - продают заметно меньше.

По данным отчёта, выпущенного Strategy Analytics, на устройства с ассистентом Amazon Alexa пришлось в 2019-м 26,2% рынка (против 33,7% в 2018-м), на колонки с Google Assistant - 20,3% (против 25,9% в 2018-м). Причём Amazon и её партнёры продали на 11 млн устройств меньше, а Google с партнёрами - на 8,2 млн меньше.

Apple сохранила своё (нишевое) положение на рынке смарт-колонок с показателем в 4,7%, продав 6,9 млн устройств HomePod. В то же время, китайские производители - Baidu, Alibaba и Xiaomi - все нарастили и продажи в штуках, и доли рынка.