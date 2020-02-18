По делу "Зимней вишни" перед судом предстанут еще четверо фигурантов

Генпрокуратурой РФ направлено в суд еще одно уголовное дело по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня" — в отношении главы инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзили Комковой и ее трех соучастников, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника инспекции Государственного

строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой, ее сына Эдуарда Комкова, начальника отдела указанной инспекции Светланы Шенгерей и директора

ООО "ИСК "Ресурс" Никиты Чередниченко.

Ранее в кемеровском суде началось рассмотрение дела в отношении бывшего начальника областного ГУ МЧС Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева.

25 марта 2018 года произошел пожар в ТЦ "Зимняя вишня", в результате которого погибли шестьдесят человек, большинство из которых — дети. В ходе следствия стало известно, что управление Госстройнадзора не имело права выдавать разрешение на работу торгового комплекса, так как не соответствовал требованиям технического регламента.