Вести.net: Samsung согласилась предустанавливать росcийское ПО на смартфоны

Компания Samsung первой из тройки лидеров рынка заявила, что готова предустанавливать на продаваемые в России смартфоны российское ПО в соответствии с нововведением в законодательстве. В компании пообещали, что на цены это не повлияет.

Кроме того, Samsung сообщила в официальном блоге, что уже распродала первую партию своего нового смартфона со складным экраном, Galaxy Z Flip. По данным производителя, за 4 дня с момента презентации устройства гаджет был распродан почти во всех странах "первой волны" продаж, включая Францию, Корею, Сингапур, Испанию, США и Россию. В Россию, кстати, была завезена небольшая партия - 3000 штук.

В целом же, по словам представителей корейской компании, спрос на Galaxy Z Flip оказался выше, чем на прошлогодний Samsung Galaxy Fold. По такому поводу в Samsung показали производственный процесс: как создаётся смартфон в новом форм-факторе небольшой "раскладушки" с гибким стеклянным (а не пластиковым) дисплеем.

"Гибкое стекло" - это определение самой компании. Судя по всему, это более прочная пленка. Именно её оценивали больше всего, и вот, похоже, нашелся изъян. Правда, пока в одном аппарате. Житель Великобритании пожаловался в твиттере на качество смартфона: по его словам, новая "раскладушка" треснула после первого открытия. Пользователь достал аппарат из коробки, удалил пленку с инструкцией, раскрыл девайс и услышал треск. В месте складки гибкого экрана появилась большая трещина.

По словам пользователя, возможной причиной поломки могла стать низкая температура, хотя аудитория в твиттере была уверена, что не нужно было снимать пленку с телефона. Спустя несколько часов пострадавший владелец Galaxy Z Flip сообщил, что техподдержка за один день забрала дефектное устройство, заменив его на новый смартфон.