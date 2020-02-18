Bombardier продаст свое железнодорожное подразделение Alstom

Канадская Bombardier договорилась о продаже своего железнодорожного подразделения французской Alstom.

"Bombardier подписала меморандум о взаимопонимании с Alstom SA и Caisse de depot et placement du Quebec (la Caisse) о продаже своего бизнеса Transportation Alstom, — говорится в сообщении канадской компании. — В рамках сделки Bombardier и la Caisse продадут Alstom свои доли в Bombardier Transportation на сумму в 8,2 миллиарда долларов".

Эта цена включает в себя акции и долг. Сделка будет оплачена преимущественно наличными деньгами и частично — новыми акциями Alstom.

Bombardier получит чистую выручку в размере 4,2-4,5 миллиарда долларов.

Caisse станет крупнейшим акционером Alstom после сделки, которая, как ожидается, будет закрыта в первой половине 2021 года.