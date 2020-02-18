ЦБ: российские банки плохо информируют клиентов о рисках кибермошенничества

Российские банки в 2019 г. не отнеслись должным образом к информированию клиентов о возможных рисках кибермошенничества, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

В прошлом году произошел "взрыв" мошенничества на базе социальной инженерии, отметила Набиуллина. "Это отражает тот факт, что многие граждане не обладали достаточными знаниями, а финансовые организации не чувствовали свою ответственность за то, чтобы должным образом информировать потребителя", — подчеркнула глава ЦБ, сообщает ТАСС.

ЦБ в конце 2019 г. принял первый стратегический трехлетний план по информационной безопасности — "Основные направления развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на 2019-2021 гг.". Ключевые задачи плана — развитие "киберкультуры" и информационной поддержки потребителей услуг.

При этом обеспечение безопасности хранения личных данных россиян — одна из важнейших задач, пояснила Набиуллина. Проблема социальной инженерии не стала бы такой масштабной, если бы финансовые и другие организации лучше защищали личные данные россиян, заключила глава ЦБ.