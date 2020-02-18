Громкие истории в Перми и в Самаре: врачи отказались принимать пациентов с ВИЧ

В Пермском крае врач отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией, пожелав ему смерти. Более того, терапевт поселковой поликлиники еще и громогласно озвучила его диагноз перед всеми посетителями учреждения. Похожий скандал разгорелся и в Самаре. Там не оказали помощь ВИЧ-инфицированному. Врача уволили, однако сейчас стоматолог пытается оспорить это решение в суде.

"Обидно знаете за что? За то, что это врачи. Когда врач так себя ведет – это дико, это страшно. Потому что эти врачи нас лечат", — говорит пациентка. Она нуждалась в медицинской помощи. С острой болью обратилась в стоматологию. "Я ей сказала о наличии ВИЧ-инфекции. Она сказала, я вас принять не смогу, выйдите, пожалуйста".

Прием закончился, так и не начавшись, но, по мнению врача, помощь была оказана: "Я посоветовала ей обезболивающее, и рекомендовала обратиться в СПИД-центр", — сказала хирург-стоматолог Марина Семенова.

"Обезболивающее я бы и без нее додумалась выпить. Она даже не смотрела, как она мне могла что-то посоветовать", — возмущается пациентка.

Для врача это был уже второй за месяц подобный случай с пациентами с положительным ВИЧ-статусом. Хотя она 37 лет в профессии хирурга-стоматолога.

"Просто им надо предоставить отдельные помещения, чтобы они не были в общей очереди, не использовать эти же инструменты", — сказала врач.

"Всем ВИЧ-инфицированным пациентам оказывается любая медицинская помощь, в том числе и стоматологическая, на общих основаниях без всяких особенностей", — пояснил главный врач Самарской стоматологической поликлиники № 2 Александр Нестеров.

Но стоматолог настаивает, что в клинике не было необходимых средств защиты для работы с пациентами. Вместо хирургических перчаток – осмотровые, а инструменты обрабатывались не должным образом. Впрочем, трудовая инспекция нарушений не выявила.

"Это заболевание опасно для общества, не только для врача, они обязаны информировать врача, если не хотят нести уголовную ответственность", — говорит Семенова.

Ответственность понесла сама врач. Сначала выговор, затем – увольнение. Пациент не обязан говорить медикам о своем ВИЧ-статусе.

"Врачей учат со студенческой скамьи, что необходимо ко всем пациентам относиться, как к потенциально ВИЧ-инфицированным", — говорит Нестеров.

Еще один аргумент уволенного доктора, она якобы боялась навредить пациентке, поэтому и потребовала заключение врача на удаление больного зуба.

"Я десять лет отработала челюстно-лицевым хирургом в исправительной системе. У меня были такие пациенты с ВИЧ-инфекцией, которые умирали от безобидной плановой операции от вторичной инфекции через две недели", — сказала стоматолог.

Конфликт дошел до суда, врач пыталась вернуть себе работу. Сначала районный, позже областной суд признали увольнение законным. Однозначное решение — дискриминация в медицине неуместна. Пациентке все же оказали помощь в тот же день и в той же клинике. Уволенный доктор готовится к новому судебному процессу в надежде вернуться к работе.