В Буденновске женщина выкинула новорожденную дочку в окно

В Ставропольском крае врачи спасли новорожденную девочку, которую мама сразу после рождения выкинула в окно.

Инцидент произошел в Буденновске. 18-летняя девушка родила малышку у себя дома, а затем завернула ребенка в полотенце и выбросила в окно (к счастью, квартира расположена на первом этаже). Младенца обнаружила соседка, которая сразу вызвала врачей.

"Благодаря бдительности неравнодушной женщины и профессиональным действиям врачей смерть новорожденной удалось предотвратить", — сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка" УК РФ. Малыш останется в больнице, пока органы опеки не определят его дальнейшую судьбу.