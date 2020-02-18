Apple не получит ожидаемую ранее выручку из-за коронавируса

Apple заявила, что может не получить выручку, озвученную ранее в квартальном прогнозе из-за снижения поставок iPhone во всем мире и падения спроса в Китае в результате вспышки коронавирусной инфекции.

Ранее компания ожидала выручку в размере от $63 млрд. до $67 млрд. Apple не озвучила новый прогноз по доходам за текущий финквартал.

В Apple отметили, что в недавнем квартальном прогнозе, опубликованном 28 января 2020 года, отражалась информация на основе оптимальной оценки темпа возвращения к привычному графику работы. Однако восстановление работы происходит медленнее, чем ожидалось.

Apple производит большинство iPhone и других гаджетов в Китае. Из-за коронавируса она временно приостановила производство и закрыла розничные точки продаж в Китае. Некоторые магазины Apple вновь открылись в Китае с сокращённым графиком на прошлой неделе.

Почти все iPhone создаются на двух фабриках тайваньских сборщиков Foxconn и Pegatron, расположенных примерно в 500 км от Уханя, где началась вспышка коронавируса. Foxconn, являющийся крупнейшим партнёром Apple, намерен к концу февраля хотя бы наполовину возобновить своё производство в Китае, сообщало ранее агентство Reuters. Контрактный производитель также планирует возобновить 80% производства в Китае в марте.

Foxconn увеличила мощности на заводах во Вьетнаме, Индии и Мексике, чтобы справиться с простоем в Китае, однако производитель может зафиксировать падение выручки в первом квартале 2020 года из-за эпидемии, которая начала сказываться на деятельности контрактного производителя.

На текущий момент заводы по производству iPhone в Китае вновь открылись, но Apple заявила, что всё ещё ожидает дефицита поставок смартфонов по всему миру.

Apple уже второй раз пересматривает прогноз из-за ситуации в Китае. В январе 2019 года Apple была вынуждена сократить свои прогнозы по выручке за первый квартал 2019 финансового года из-за слабых продаж iPhone в Китае.

Тим Кук в письме акционерам отмечает, что за пределами Китая спрос на сервисы и девайсы Apple оставался высоким и соответствовал ожиданиям.

Влияние коронавируса на мировую технологическую отрасль, которая возлагала большие надежды на восстановление в 2020 году, может быть серьезным. Аналитики предупреждают, что вирус может сократить мировые поставки смартфонов на 10% в этом году.

Производители Android-смартфонов, включая Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi, а также производители ноутбуков, такие как HP и Dell, также производят свои девайсы в Китае. Только южнокорейская Samsung Electronics полностью перенесла производство смартфонов из Китая, хотя она по-прежнему поставляет компоненты из страны.

В Китае напрямую на Apple работают около 10 тыс. человек, еще несколько миллионов заняты в цепочке поставок для других гаджетов компании, таких как iPad, iPhone и Apple Watch.

Ожидается, что этой весной Apple объявит о выпуске новой, более дешевой модели iPhone. Неясно, повлияют ли задержки в Китае на этот запуск.