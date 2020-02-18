Минприроды и Минэнерго раскритиковали законопроект о создании госкорпорации "Росшельф"

Минприроды и Минэнерго раскритиковали подготовленный Минвостокразвития законопроект о создании госкорпорации "Росшельф", сообщает газета "Коммерсантъ".

По мнению замминистра энергетики Павла Сорокина, законопроект не раскрывает цели создания, задачи и финансово-экономическую эффективность новой госкорпорации.

В законопроекте отмечено, что создание госкорпорации поможет ввести в разработку новые морские месторождения, однако не указано, за счет чего можно привлечь новых инвесторов в шельфовые проекты, "в том числе в условиях действующих секторальных ограничений на финансирование проектов и привлечение технологий в разработку глубоководных участков", подчеркнул Сорокин.

Из законопроекта следует, что "Росшельф" может получить многие полномочия органов власти, а сама госкорпорация начнет работу в новом правовом режиме, что ведет к конфликту интересов. "Корпорация наделяется административными и нормотворческими полномочиями, в то же время она будет участником соглашения, которое является непосредственным объектом контроля", — отметил Сорокин.

Кроме того, предложение о полном освобождении "Росшельфа" от налогов противоречит Налоговому кодексу, а для добычи нефти на шельфе уже установлены льготы.

По законопроекту, "Росшельф" принимает решение о предоставлении участка арктического и дальневосточного шельфа по конкурсу или без проведения конкурса, однако условия принятия такого решения в законопроекте не предусмотрены, что может стать коррупционной составляющей.

В свою очередь Минприроды в своем отзыве на законопроект отметило, что отсутствуют "очевидные цели и достаточные основания" для создания госкорпорации. Предоставление "Росшельфу" столь широких полномочий может отрицательно сказаться на развитии шельфа, полагает Минприроды.

Вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий Арктику, предложил расширить доступ частных компаний к шельфу и создать госкоординатора. Минвостокразвития подготовило законопроект о создании госкорпорации "Росшельф".

Законопроект предусматривает допуск частных инвесторов к шельфовым проектам в Арктике и на Дальнем Востоке, если инвесторы соответствуют установленным требованиям, но при условии вхождения в консорциумы с участием "Росшельфа".

По законопроекту, "Росшельф" займется сбором и изучением заявок на лицензирование участков недр арктического и дальневосточного континентального шельфа России, согласованием техпроектов разработки месторождений, проведением переговоров по заключению соглашений о совместной разработке участка и создании консорциума, проведением электронных конкурсов на предоставление участков шельфа.