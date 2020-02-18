На основе "Яндекс.Такси" сделают суперприложение

К IPO принадлежащей "Яндексу" компании "Яндекс.Такси" в приложение-клиент сервиса встроят дополнительные возможности, превратив его в "суперапп". Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на Telegram-канал "Нецифровая экономика".

В приложении можно будет заказать не только такси, но и еду, купить билеты или товары. В "Яндексе" vc.ru сообщили, что слухи не комментируют. В конце 2019-го о том, что поисковик разрабатывает суперприложение, писал со ссылкой на источники РБК. Издание утверждало, что такие же планы есть у "Сбербанка" и ВТБ.

"Суперапп" становится предпочтительной моделью "упаковки" своих и партнёрских сервисов для многих ИТ-компаний. Mail.Ru Group основывает свои разработки в этой области на приложении соцсети "ВКонтакте", а "Тинькофф" - в разделе "Сервисы" основного банковского приложения.

Операционный директор "Яндекса" Грег Абовски год назад говорил о планах поисковика провести IPO "Яндекс.Такси" в 2019-м или 2020-м. Позднее в компании, объединившей собственный транспортный сервис "Яндекса" и российские активы Uber, появился пост финансового директора. Его занял Евгений Сидоров, ранее руководивший IPO "Ленты" и Luxsoft.