Суд обязал "Локомотив" выплатить Фернандешу 11 миллионов рублей

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал московский "Локомотив" выплатить своему бывшему футболисту Мануэлу Фернандешу 11 миллионов. Португалец выступал за московский клуб с 2014 по 2019 годы.

Мануэл Фернандеш, ныне полузащитник "Краснодара", обратился в суд с целью получить премиальные за 2015 года, не выплаченные ему. Суд признал правоту игрока. О решении суда рассказал ТАСС агент португальского легионера Паулу Барбоза.

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков сообщил "Спорт-Экспресс", что пока не видел решения суда. Поэтому руководитель клуба пока воздержался от комментария.