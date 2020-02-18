18 февраля 202012:39

Суд обязал "Локомотив" выплатить Фернандешу 11 миллионов рублей

fclm.ru

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал московский "Локомотив" выплатить своему бывшему футболисту Мануэлу Фернандешу 11 миллионов. Португалец выступал за московский клуб с 2014 по 2019 годы.

Мануэл Фернандеш, ныне полузащитник "Краснодара", обратился в суд с целью получить премиальные за 2015 года, не выплаченные ему. Суд признал правоту игрока. О решении суда рассказал ТАСС агент португальского легионера Паулу Барбоза.

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков сообщил "Спорт-Экспресс", что пока не видел решения суда. Поэтому руководитель клуба пока воздержался от комментария.

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