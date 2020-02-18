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Поправки в Конституцию 52 минуты назад

18 февраля 202015:15

Песков прокомментировал предложение закрепить в Конституции неприкосновенность экс-президентов

Российский президент Владимир Путин пока не высказывал позиции о необходимости закрепления в Основном законе положения о неприкосновенности для экс-президентов, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Думский комитет по законодательству и госстроительству 12 февраля одобрил поправки о переносе в Конституцию действующего порядка лишения экс-президентов России неприкосновенности. Пока этот вопрос регулировался законом "О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".

Прописать механизм лишения бывших глав государства неприкосновенности предлагают входящие в рабочую группу по подготовке изменений в Конституцию депутаты и сенаторы Павел Крашенинников, Константин Косачев, Андрей Макаров, Андрей Клишас, Ярослав Нилов и ряд других. Эти поправки должны дополнить статьи 102 и 103 Конституции России, сообщает "Интерфакс".

В частности, к компетенции Госдумы будет отнесено выдвижение обвинения против бывшего президента России для лишения его неприкосновенности. А для Совета Федерации будет прописано принятие решения по лишению прекратившего полномочия президента неприкосновенности.

Действующий сейчас закон прописывает, что прекративший исполнение своих полномочий российский президент может быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения им тяжкого преступления. Глава Следственного комитета России в этом случае направляет представление в Думу, а депутаты Госдумы принимают постановлении о согласии на лишение экс-президента неприкосновенности. В трехдневный срок руководитель Следкома уведомляется об этом постановлении. Далее верхняя палата парламента за три месяца принимает постановлении по вопросу, а затем также в трехдневный срок сенаторы информируют председателя Следственного комитета о своем решении.

Если Госдума или Совет Федерации отказывает в лишении неприкосновенности бывшего главы российского государства, то это является исключающим производство по уголовному делу обстоятельством и, по действующему законодательству, ведет к прекращению уголовного дела.

Ранее рабочая группа по подготовке поправок к российскому Основному закону предложила закрепить в Конституции персональную ответственность премьер-министра. Предложение по поправкам будут поступать в комиссию до 2 марта. А 10 марта 2020 года Госдума рассмотрит законопроект о поправках во втором чтении.

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