18 февраля 202013:52

Судья Сергей Карасев будет обслуживать матч "Копенгаген" – "Селтик"

prosports.kz

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым назначена на матч 1/16 финала Лиги Европы между датским "Копенгагеном" и шотландским "Селтиком". Встреча пройдет в столице Дании 20 февраля.

Сергей Карасев назначен главным арбитром. Помогать ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, за систему VAR будут отвечать Виталий Мешков и Сергей Иванов, резервным судьей станет Сергей Лапочкин.

Согласно решению УЕФА, система видеоповторов (VAR) будет применяться и на матчах Лиги Европы. Раньше она использовалась только на матчах Лиги чемпионов.

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