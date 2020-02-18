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18 февраля 202013:49

10 крупных выставок и мероприятий, отмененных из-за коронавируса

Выставка Beijing International Automotive Exhibition

Выставка Beijing International Automotive Exhibition
Lu Zhe/Xinhua/Global Look Press

Почти двадцать выставок и конференций были отменены или перенесены в Китае в связи с вспышкой коронавируса, передает Reuters.

Это может сказаться на объеме сделок, которые заключаются во время этих мероприятий, а также может привести к существенным убыткам компаний, подрывая возможные соглашения и сделки общим объемом более миллиарда долларов.

Ниже мы подробнее расскажем о тех выставках, которые в настоящий момент были перенесены на более поздний срок из-за вспышки коронавируса.

CWC China LNG & Gas International Exhibition & Summit

Международный саммит и выставка по сжиженному природному газу (СПГ),  6th CWC China LNG & Gas International Summit & Exhibition или China LNG 2020, был запланирован на 4-6 марта. Традиционно выставка проходит в Шанхае, Китай.

Однако организаторы выставки сообщили о том, что мероприятие будет перенесено на более позднюю дату в связи с коронавирусом. Пока дата проведения мероприятия согласовывается.

Национальный народный конгресс Китая

Китай заявил о возможном переносе ежегодного заседания Национального народного конгресса, который является высшим законодательным органа. Это решение связано с борьбой с эпидемией коронавируса.

Национальный народный конгресс (ННК) Китая проводит свои заседания начиная с 5 марта. Заседания длятся не менее 10 дней и проходят в Пекине. Всего в состав конгресса входят около 3000 делегатов.

Mobile World Congress

Однако проблемы из-за коронавируса возникают не только у мероприятий, проходящий в Китае.

Так, организаторы Mobile World Congress, одной из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии, которая обычно проходит в испанской Барселоне в феврале, также заявили о возможности отложить начало мероприятия. Дело в том, что ряд крупных компаний, которые обычно принимают участие в выставке, в частности, Sony, Intel, Amazon, Facebook и другие, заявили о том, что воздержатся от участия в мероприятии в связи с вспышкой коронавируса.

Chinese Grand Prix

Chinese Grand Prix — один из этапов чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1. В 2020 году проведение мероприятия было запланировано на 17-19 апреля. Организатор Juss Sports Group сделал запрос о том, чтобы перенести мероприятие на более позднюю дату на фоне предупреждений ВОЗ об опасности коронавируса, а также на фоне обеспокоенности по поводу возможных рисков для здоровья у персонала, участников гонок, а также у болельщиков.

Art Basel и Art Central

Выставка современного искусства Art Basel Hong Kong 2020 была запланирована на 19-21 марта в Гонконге.

Вместе с еще одной крупной выставкой – Art Central – организаторы Art Basel объявили о том, что в этом году мероприятие не будет проводиться из-за эпидемии коронавируса. Обеспокоенность по поводу возможной отмены мероприятий была высказана еще на фоне протестов в Гонконге, которые начались в июне прошлого года. Однако именно коронавирус стал причиной, по которой организаторы решили отменить выставку искусства.

SEMICON/FPD China 2020

Международная выставка и конференция полупроводниковой продукции Semiconductor Equipment & Materials Exhibition & Conference или SEMICON China 2020 была запланирована на 18-20 марта в Шанхае, Китай. Однако позже организаторы заявили о том, что выставка откладывается в связи с эпидемией коронавируса, а также в связи с мерами, принятыми правительством Китая для борьбы с распространением вируса. На данный момент дата начала мероприятия остается неизвестной.

China Import and Export Fair

Китайская выставка импортно-экспортных товаров в Гуанчжоу, China Import and Export Fair (Кантонская ярмарка) – это масштабное международное мероприятие, которое было запланировано на 15 апреля 2020 года.

Тем не менее, организаторы мероприятия заявили о том, что выставка будет отменена на неопределенный срок. Пока неизвестно, когда состоится выставка, однако регистрация на сайте по-прежнему возможна.

Food and Beverage Innovation Forum 2020

Выставка изначально была запланирована на 15-17 апреля 2020 года. Планировалось, что выставка пройдет в выставочном центре Hangzhou International Expo Center. На данный момент организаторы выставки принимают решение относительно того, будет ли отменено или отложено мероприятие в связи с вспышкой коронавируса в Китае.

Beijing International Automotive Exhibition

Пекинский международный автосалон был запланирован на 21 апреля. Однако организаторы заявили о том, что выставка будет отложена на неопределенный срок в связи с эпидемией коронавируса в стране. Уже сейчас эксперты отмечают, что автомобильная промышленность в стране была существенно подорвана ситуацией вокруг коронавируса.

LME Asia Week 2020

Лондонская биржа металлов отменила ежегодный обед LME Asia Week в Гонконге, а также конференцию, которая была запланирована на ту же неделю. Обычно в это время проходит множество мероприятий – семинары аналитиков, презентации различных компаний.

Тем не менее, в этом году мероприятие на состоится из-за коронавируса, заявили организаторы.

 

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