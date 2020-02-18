Путин обсудит поправки в Конституцию с лидерами фракций Госдумы

Президент России Владимир Путин пообещал, что обсудит готовящиеся поправки в Конституцию с лидерами всех парламентских фракций.

О такой встрече главу государства попросил руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, чтобы обсудить различные предложения, которые есть у депутатов.

"Хорошо, Сергей Иванович, договорились. Посмотрю график, и постараемся, как говорится, не откладывать в долгий ящик, встретиться и обсудить все эти вопросы", — ответил Владимир Путин, передает РИА Новости.

Ранее президент уже встречался с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Всего поступило уже более 400 различных идей. По словам главы государства, в основной закон войдут не все поправки, но перед группой стоит задача не потерять ни одной полезной инициативы.