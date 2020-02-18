Live

Тема:

Коронавирус 42 минуты назад

18 февраля 202015:22

Россияне с Diamond Princess хотят избежать карантина на родине

Наши соотечественники с зараженного круизного лайнера Diamond Princess намерены вернуться домой регулярными рейсами. Они не хотят оказаться на карантине в России и категорически требуют от посольства не сообщать о своем передвижении. Об этом заявил в эфире программы "60 минут" собкор ВГТРК в Японии Сергей Мингажев.

18 февраля заканчивается карантин на лайнере Diamond Princess. Японский Минздрав объявил о том, что с 19-го начнут отпускать пассажиров, у которых анализ дал отрицательный результат.

"Российские туристы настроены, чтобы уехать самостоятельно после того, как японская сторона выдаст им справки об отсутствии инфицирования коронавирусом. Но история с американскими туристами, которых проверили, подтвердили отсутствие вируса, а потом оказалось, что 14 из них заражены, подтверждает: справка не дает 100% гарантии", — отметил Мингажев.

Получается, что в самолете со здоровыми людьми могут оказаться и инфицированные, резюмировал он.

Корреспондент рассказал, что пока речь идет о том, что наше посольство собирается 19 февраля отвезти группу российских туристов в аэропорт и отправить домой регулярным рейсом. Но как будет обстоять дело в реальности, неизвестно, подчеркнул он.

Также Мингажев сообщил, что Австралия, Канада, Южная Корея, Гонконг, Израиль и Италия намерены прислать в Иокогаму чартерные рейсы для централизованного вывоза своих граждан с последующим помещением в 14-дневный карантин.

При этом он отметил, что, по данным японского Минздрава, анализы взяты у всех людей, находящихся на лайнере. Однако к 19 февраля будут готовы результаты только части тестов, поэтому всех не отпустят.

По словам Мингажева, 18 февраля японской стороной было объявлено о 88 новых зараженных коронавирусом на лайнере. Информации о том, есть ли среди них российские граждане, пока нет.

"Также ничего неизвестно о заболевшей ранее гражданке РФ. Ясно одно, она в любом случае будет госпитализирована, а ее муж останется на карантине", — заключил собкор.

У берегов Японии из-за коронавируса на карантине остается круизный лайнер Diamond Princess. Там отдыхали почти 4 тысячи туристов из 50 стран. Заразились уже сотни пассажиров, в том числе гражданка России. А 18 февраля появилось сообщение о зараженном гражданине Киргизии — с ним уже связались посольские работники.

Общее число жертв коронавируса в Китае – 1868 человек (рост за сутки составил 98 человек). Количество инфицированных превысило 72,4 тысячи. Более 12 тысяч излечились и выписаны из больниц.

Ранее по теме

Сейчас

16:13

Коронавирусом заразился еще один россиянин

15:00

Напавшего на прихожан московского храма арестовали до 16 апреля

14:30

В Кремле прокомментировали новые факты о крушении "Боинга"

13:40

На лайнере в Иокогаме 88 новых инфицированных коронавирусом

12:44

Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Бангкока

09:45

В Ухане главврач больницы скончался от коронавируса

08:55

Погода в Москве побила температурный рекорд 1949 года

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

СМИ: в Ливии потопили турецкое судно

СМИ: в Ливии потопили турецкое судно

7 минут назад
С больной головы на здоровую: кому выгодно обострение обстановки в Донбассе

С больной головы на здоровую: кому выгодно обострение обстановки в Донбассе

48 минут назад
Россияне с Diamond Princess хотят избежать карантина на родине

Россияне с Diamond Princess хотят избежать карантина на родине

59 минут назад
В Кремле прокомментировали новые факты о крушении "Боинга"

В Кремле прокомментировали новые факты о крушении "Боинга"

1 час назад

Трансляции

Пресс-конференция по итогам российско-итальянских переговоров в формате "2+2"
Все трансляции
Российские военные показали полеты крупнейших реактивных ракетоносцев в мире

Российские военные показали полеты крупнейших реактивных ракетоносцев в мире

1 час назад
"Сапсан" насмерть сбил мужчину, переходившего пути в Петербурге. Видео

"Сапсан" насмерть сбил мужчину, переходившего пути в Петербурге. Видео

50 минут назад
Жена попавшего в больницу Дмитрия Диброва рассказала о его состоянии

Жена попавшего в больницу Дмитрия Диброва рассказала о его состоянии

3 часа назад
Суд Вены разрешил выдать России экс-чиновника Минкульта Мазо

Суд Вены разрешил выдать России экс-чиновника Минкульта Мазо

3 часа назад
"Были разбиты не только колени, но и мечта": Хоркина рассказала о победах и поражениях

"Были разбиты не только колени, но и мечта": Хоркина рассказала о победах и поражениях

18 минут назад
Толстый лабрадор впал в депрессию, сбросив лишний вес

Толстый лабрадор впал в депрессию, сбросив лишний вес

3 часа назад
Еще один развод: племянник Елизаветы II сообщил о расставании с женой

Еще один развод: племянник Елизаветы II сообщил о расставании с женой

1 час назад
Официально представлен обновленный Hyundai Solaris для России

Официально представлен обновленный Hyundai Solaris для России

2 часа назад
Псковский старшеклассник ударил учительницу из-за стула

Псковский старшеклассник ударил учительницу из-за стула

2 часа назад
Громкие истории в Перми и в Самаре: врачи отказались принимать пациентов с ВИЧ

Громкие истории в Перми и в Самаре: врачи отказались принимать пациентов с ВИЧ

4 часа назад
Александр Петров привез "Лёд 2" в родной город

Александр Петров привез "Лёд 2" в родной город

4 часа назад
Нужна помощь: Егора Митрохина спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Егора Митрохина спасет внутривенное питание

17.02.2020 08:25
"Ну-ка, все вместе!": итоги третьего конкурсного дня

"Ну-ка, все вместе!": итоги третьего конкурсного дня

16.02.2020 20:04
В грузинском парламенте внезапно включили гимн СССР

В грузинском парламенте внезапно включили гимн СССР

31 минута назад
В Подмосковье врачи спасли недоношенного ребенка весом 495 граммов

В Подмосковье врачи спасли недоношенного ребенка весом 495 граммов

53 минуты назад
Гимнаст Нагорный уронил статуэтку "Серебряной лани" и разбил ее

Гимнаст Нагорный уронил статуэтку "Серебряной лани" и разбил ее

1 час назад
Напавшего на прихожан московского храма арестовали до 16 апреля

Напавшего на прихожан московского храма арестовали до 16 апреля

1 час назад
Российский борец Арсен Гусбанов серьезно пострадал в автокатастрофе

Российский борец Арсен Гусбанов серьезно пострадал в автокатастрофе

1 час назад
Во ФСИН рассказали, от чего умер "краснодарский людоед"

Во ФСИН рассказали, от чего умер "краснодарский людоед"

1 час назад
Канада начала депортацию экс-эсэсовца, входящего в топ-10 списка Визенталя

Канада начала депортацию экс-эсэсовца, входящего в топ-10 списка Визенталя

1 час назад
Владелец автомойки издевался над рабочими, играя ими в солдатиков. Видео

Владелец автомойки издевался над рабочими, играя ими в солдатиков. Видео

2 часа назад
Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников

Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников

2 часа назад
Саранча вместо собак. Американцы пытаются научить насекомых искать взрывчатку

Саранча вместо собак. Американцы пытаются научить насекомых искать взрывчатку

2 часа назад
15-летняя актриса Disney умерла от рака мозга

15-летняя актриса Disney умерла от рака мозга

2 часа назад
Женщину, посадившую ребенка за руль каршеринга, будут судить

Женщину, посадившую ребенка за руль каршеринга, будут судить

3 часа назад
В США застрелили каскадера-дублершу Николь Кидман

В США застрелили каскадера-дублершу Николь Кидман

3 часа назад
Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Бангкока

Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Бангкока

3 часа назад
Пьяный отец убил утюгом плакавшую четырехмесячную дочь

Пьяный отец убил утюгом плакавшую четырехмесячную дочь

3 часа назад
Грандиозное шоу с участием ансамбля "Эльбрус" и Астраханского ансамбля песни и танца пройдет в Доме музыки

Грандиозное шоу с участием ансамбля "Эльбрус" и Астраханского ансамбля песни и танца пройдет в Доме музыки

4 часа назад
В Минске назвали необдуманными слова украинского министра о России и Белоруссии

В Минске назвали необдуманными слова украинского министра о России и Белоруссии

4 часа назад
Пекинский автосалон отменили из-за коронавируса

Пекинский автосалон отменили из-за коронавируса

4 часа назад
Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем

Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем

5 часов назад
ЦБ: российские банки плохо информируют клиентов о рисках кибермошенничества

ЦБ: российские банки плохо информируют клиентов о рисках кибермошенничества

5 часов назад
Обнародованы результаты самого масштабного поиска инопланетян

Обнародованы результаты самого масштабного поиска инопланетян

5 часов назад
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

5 часов назад
Никита Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

Никита Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

6 часов назад
Продажу алкоголя могут разрешить через сайт госуслуг

Продажу алкоголя могут разрешить через сайт госуслуг

6 часов назад
Названа вероятная дата анонса iPhone 9

Названа вероятная дата анонса iPhone 9

7 часов назад
Погода в Москве побила температурный рекорд 1949 года

Погода в Москве побила температурный рекорд 1949 года

7 часов назад
В экосистеме "Сбербанка" появился первый гаджет

В экосистеме "Сбербанка" появился первый гаджет

7 часов назад
Выбираем тушенку: Роскачество проверило консервы на наличие ДНК кошки и собаки

Выбираем тушенку: Роскачество проверило консервы на наличие ДНК кошки и собаки

8 часов назад
Джефф Безос объявил о создании фонда для борьбы с климатическими изменениями

Джефф Безос объявил о создании фонда для борьбы с климатическими изменениями

9 часов назад
10 популярных городов России для отдыха 23 февраля

10 популярных городов России для отдыха 23 февраля

9 часов назад
В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги

В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги

10 часов назад
Композитору Геннадию Гладкову исполнилось 85 лет

Композитору Геннадию Гладкову исполнилось 85 лет

11 часов назад
"ПраймТайм": мировая премьера мюзикла

"ПраймТайм": мировая премьера мюзикла

16.02.2020 23:02

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку