"Это пятизвездочная гостиница, а не карцер": россиянин рассказал о карантине на Diamond Princess

Россиянин Сергей Попов, который находится на судне Diamond Princess, по-прежнему не теряет оптимизма и не отчаивается. "Слушаю вас и удивляюсь. Это пятизвездочная гостиница на воде, а не карцер", — так отреагировал Сергей Степанович на слова экспертов студии программы "60 минут", которые назвали шикарный круизный лайнер карцером. Накануне опасный коронавирус был выявлен еще почти у сотни пассажиров лайнера.



По словам Сергея, не нужно пугать людей, так как на судне нормальные условия для жизни. Кроме того, он считает коронавирус жалким подобием заболевания: "Это абсолютно правильно, что мы пробыли здесь 15 суток. Я 46 лет работаю стоматологом и столько раз подвергался опасности за все эти годы. Грипп — это страшное бедствие, а коронавирус нет".

По словам пассажира, медики у всех взяли анализы. Сотрудники посольства собрали практически все документы для отправки россиян домой. "Нас довезут до аэропорта, возьмем билеты и полетим домой в Омск. Мы 15 дней уже побывали в карантине, больше не надо. Зачем нам еще проходить карантин?", — искренне удивляется Сергей Попов.

Ведущая Ольга Скабеева поразилась невероятным оптимизмом Сергея Степановича: "Тут шутят, что у вас "стокгольмский синдром", вы просто не до конца осознаете опасность, в которой оказались".

По последним данным, на борту круизного лайнера Diamond Princess выявлено еще 88 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Таким образом, общее число заболевших достигло 542 человека. Всего на судне находятся более 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа.

Накануне у одной женщины из 24 российских граждан был выявлен коронавирус. В российском посольстве в Японии заверили, что россияне начнут покидать судно после окончания карантина.