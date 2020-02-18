Путин поддержал предложение об отмене банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ

Президент Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" об отмене банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ.

Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов на встрече с Путиным затронул вопрос банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ. "Это банки делают такое начисление. И у людей, которые исправно осуществляют эти платежи, в первую очередь, конечно, пенсионеры, они самые добросовестные плательщики, это вызывает возмущение. Такая дополнительная нагрузка в части комиссии", — отметил Неверов, сообщает телеканал "Россия 24".

Вопрос отмены таких комиссий проработан и поддержан Банком России. "Конечно, я понимаю, банки этого, наверное, категорически не хотят. Но это было бы справедливо, потому что люди делают обязательные платежи. А им, помимо того, что указано, еще дополнительно начисляется комиссия", — пояснил Неверов.

"Это такая квазинагрузка", — заметил Путин.

Неверов попросил президента поддержать предложение, "Единая Россия" подготовит план. "Сформулируйте, конечно", — ответил Путин.