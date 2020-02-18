Цены на нефть снизились из-за переоценки мирового спроса

Цены на нефть 18 февраля упали ниже 57 долларов за баррель под давлением опасений по поводу влияния вспышки коронавируса в Китае на спрос на нефть и отсутствия каких-либо дальнейших действий со стороны ОПЕК и ее союзников для поддержки рынка, передает Reuters.

Ряд глобальных организаций, включая Международное энергетическое агентство (МЭА), снизили свои оценки спроса на нефть в 2020 году из-за вируса.

К утру по европейскому времени нефть сорта Brent подешевела на 1,04 доллара до 56,63 доллара за баррель. Нефть сорта WTI, добываемая в США, упала на 0,83 доллара до 51,22 доллара США.

"Цены на нефть остаются под серьезным давлением, поскольку энергетические трейдеры, возможно, были чрезмерно оптимистичны в отношении влияния коронавируса на спрос на нефть и на угасающий оптимизм в отношении того, что (встреча) ОПЕК приведет к более глубокому сокращению добычи в марте", — заявил Эдвард Мойя, старший аналитик рынка брокера OANDA.

Вирус оказывает более широкое влияние на компании и финансовые рынки. Акции азиатских компаний уже серьезно потеряли в цене, а компания Apple заявила, что снизит свои прогнозы по квартальной прибыли в марте из-за ослабления спроса в Китае.

"Это напугало игроков рынка и вызвало резкий откат рисковых активов", — сказал Тамас Варга из нефтяного брокера PVM, ссылаясь на заявление Apple.

МЭА сообщило на прошлой неделе, что спрос на нефть в первом квартале, вероятно, упал на 435 тысяч баррелей в день в годовом исчислении из-за коронавируса, что станет первым квартальным падением после финансового кризиса в 2009 году.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, включая Россию, рассматривают возможность дальнейшего сокращения производства, чтобы ужесточить поставки и поддержать цены на нефть.