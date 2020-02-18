СМИ: в Ливии потопили турецкое судно

В порту Триполи уничтожено турецкое судно с оружием и боеприпасами, сообщают представители Ливийской национальной армии. СМИ публикую видео, на котором отчетливо виден столб черного дыма, который поднимается над гаванью.

قصف ميناء طرابلس من قبل قوات حفتر قبل قليل pic.twitter.com/Ov3nehREwl — Amr Elqazaz (@amrsalama) February 18, 2020

Между тем, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Италия в ближайшее время проведут переговоры, посвященные урегулированию ситуации в Ливии.

Напомним, сейчас в стране нет единой власти. Ливия фактически разделена на две части: одну контролирует Правительство национального согласия, другую – законно избранный парламент при поддержки Ливийской национальной армии.