"Яндекс.Браузер" предустановят на ноутбуки Asus

Компания "Яндекс" договорилась о предустановке своего браузера на ноутбуки Asus — второго крупнейшего их поставщика на российском рынке. Соглашение было заключено на коммерческое основе, однако с 1 июля этого года в силу вступит закон, который сделает установку отечественных сервисов обязательной.

Договоренность предполагает установку "Яндекс.Браузера" на все новые ноутбуки Asus, представленные в России, СНГ, Абхазии и Грузии. Первая партия уже поступила в продажу, пишет "Коммерсант" со ссылкой на представителей обеих компаний.

За год планируется выпустить 660 тысяч ноутбуков с фирменным браузером "Яндекса". При желании, пользователи смогут его удалить. По мнению опрошенных газетой экспертов, компания стремится укрепить долю на поисковом рынке на фоне снижения рекламной вырчуки.

Asus — второй самый крупный продавец ноутбуков в России (данные М.Видео-Эльдорадо) после Lenovo. Вместе эти фирмы занимают 90% рынка. По итогам 2019 года его объем оценили в 90,4 миллиарда рублей и 2,4 миллиона устройств.

Ноутбуки с предустановленным "Яндекс.Браузером" в России уже несколько лет продает Acer. В Lenovo заранее устанавливать сторонние сервисы на свои компьютеры и лэптопы пока не планируют.

С 1 июля 2020 года в России вступит в силу закон об обязательной предустановке отечественных приложений на смартфоны и компьютеры, а с 2020-го — и на "умные" телевизоры.

С 1 июля 2020-го обязательными к предустановке станут российские браузеры, поиск, а также картографические приложения. Год спустя — антивирусы, клиенты электронной почты и соцсетей, мессенджеры, приложения для взаимодействия с электронной системой госуслуг и национальный платёжный сервис. 1 июля 2022-го к ним добавятся "отечественный "аудиовизуальный сервис" и программы для просмотра отечественных общедоступных телеканалов.