Компании Германии инвестируют в свои российские производства 530 миллионов евро в ближайшие 1,5 года, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"По подтвержденным уже заявлениям немецких компаний в ближайшие полтора года объем инвестиций — из опрошенных 112 компаний — составит порядка 530 миллионов евро. И это только небольшая часть тех опрошенных компаний, которая входит в периметр Восточного комитета экономики Германии", — сообщил министр журналистам (цитата ТАСС).

В России работают свыше 4,5 тысячи компаний из Германии. Их инвестиции в России за последние четыре года выросли в 1,5 раза и превысили 20 миллиардов долларов.

Восточный комитет объединяет около 200 самых разных предприятий, работающих и в России. По данным Восточного комитета за пять лет действия санкций – с 2014 года – взаимные потери из-за санкций превысили 300 миллиардов долларов, и составляли в среднем 5,6 миллиарда долларов в месяц.

Почти 40 процентов потерь приходится на страны ЕС. Среди европейских стран Германия больше всего пострадала от санкций. Торговые потери Германии от санкций достигают 770 миллионов долларов в месяц, в то время как потери США составляют всего 70 миллионов долларов в месяц.