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18 февраля 202016:47

Apple обрушила акции чипмейкеров

EPA

Недавнее сообщение о том, что Apple пересмотрит прогноз по выручке в текущем квартале из-за эпидемии коронавируса, также отразится на производителях чипов и других комплектующих.

Проблемы у Apple также означают, что меньше чипов будет продаваться во всей индустрии мобильных устройств, потому что подавляющее большинство устройств сделано в Китае, пишет аналитик Bernstein Стейси Расгон (Stacy Rasgon).

Большая часть устройств Apple, как и девайсы конкурирующей Huawei создаются на фабриках сборщиков Foxconn и Pegatron. На долю китайских конкурентов Oppo, Xiaomi и Vivo приходится 83%, 72% и 65% производства в Китае соответственно. У Foxconn 99% производства сосредоточено в Поднебесной, поэтому эксперты прогнозируют, что на китайском рынке в первом квартале продажи мобильных устройств упадут вдвое. 

Reuters сообщило на прошлой неделе, что около 10% работников Foxconn в Китае возобновили производство, в то время как другие заводы в стране остаются в основном закрытыми. 

Акции поставщиков чипов Apple упали на новостях во вторник: котировки Samsung Electronics потеряли в цене 2,8%, акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) упали на 2,9%, а SK Hynix на 2,9%.

Аналитики из ANZ отметили, что компания Qualcomm Inc. также пострадает из-за эпидемии, так как поставляет чипы для мобильных модемов практически всем крупным производителям смартфонов и генерирует почти половину своих продаж из Китая.

Среди американских поставщиков, которые ведут бизнес с Apple, пострадают Broadcom Inc, Qorvo Inc и Skyworks Solutions Inc. 

Чипмейкер Broadcom производит ряд беспроводных компонентов для iPhone и в прошлом месяце заявил о заключении контрактов с Apple на многолетнюю поставку комплектующих. В Broadcom рассчитывают, что до середины 2023 г. отгрузят Apple для будущих смартфонов компании деталей на сумму до $15 млрд. Продажи Apple составили 20% годового дохода чипмейкера в 2019 финансовом году.

Компания Qorvo, продающая комплектующие для подключения к беспроводным сетям передачи данных, получила около трети своего дохода от Apple в 2019 финансовом году. Skyworks, еще один поставщик беспроводных компонентов, получил более 10% своей годовой выручки от Apple.

Среди других американских поставщиков Apple — компания Texas Instruments Inc, которая поставляет чипы для зарядки аккумуляторов. В Европе голландская компания NXP Semiconductors поставляет Apple NFC-чипы, используемые для бесконтактных платежей Apple Pay.

Чипы, изготовленные франко-итальянской фирмой STMicroelectronics, используются для беспроводной зарядки аккумуляторов и для инфракрасных камер в iPhone. Акции STMicroelectronics потеряли 3,5%.

Инвесторы в чипмейкеров до сих пор были готовы смотреть мимо временных коронавирусных сбоев, надеясь на восстановление продаж во второй половине, сказал Стейси Расгон. Майк Фокс (Mike Fawkes), который ранее управлял цепочкой поставок компании Hewlett-Packard, сказал, что даже если бы Apple и захотела, вряд ли в ближайшее время она найдет альтернативу.

Согласно прогнозам, вспышка коронавируса может привести к падению китайского рынка смартфонов на 30% в 2020 году относительно 2019-го — до 280 млн штук. Прежде ожидались поставки 400 млн гаджетов. Если эпидемия сохранится до конца года, продажи смартфонов в Поднебесной в 2020-м могут снизиться до 160 млн единиц.

В исследовательской компании Digitimes Research прогнозируют, что четверка крупнейших китайских производителей смартфонов в первом квартале 2020 года сократит поставки трубок на 19,5% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го. Ранее ожидался 11-процентный спад.

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