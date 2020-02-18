18 февраля 202017:47

Студентке челябинского колледжа пригрозили отчислением из-за отказа носить юбку

74.Ru

В челябинском железнодорожном колледже разгорелся скандал из-за формы одежды. Руководителя одного из отделений учебного заведения категорически не устраивает то, что некоторые девушки-учащиеся ходят на занятия в брюках. Одну из них едва не отчислили, когда она отказалась надевать юбку. О странной ситуации, сложившейся в учебном заведении, порталу 74.Ru сообщила мама студентки.

"Лиза учится на втором курсе. Изначально нам говорили, что девочки должны ходить в юбочках, но ближе к зиме мы подняли этот вопрос – на улице холодина, какие юбочки? В колледже переодеваться негде. В итоге разрешили ходить в брюках", – рассказала она.

По словам женщины, несмотря на договоренность, руководитель учреждения Сергей Смородин начал "прижимать" девочек. Во время линейки он заметил студентку в брюках и отчитал ее при всех.

"Пришел в кабинет и начал ругаться на нее, говорит: "Лиза, я тебя отчислю, если ты не будешь ходить в юбке в колледж", – поделилась женщина. – На следующий день он ее вызвал к себе в кабинет и 50 минут вместе с куратором отчитывал. Потом позвонил мне, очень грубо со мной поговорил и вызвал в колледж".

Мама девушки отметила, что требования не носить брюк нигде не прописаны, не установлены правилами внутреннего распорядка. Сам Смородин утверждает, что в колледже действует определенный дресс-код: это форменные рубашки и брюки для юношей и такие же рубашки, но с юбками – для девушек. Он признался, что зимой разрешил студенткам носить классические брюки, но потом отменил свое решение.

"На это были причины – некоторые девочки начали не такие брюки носить, обтягивающие. Я до этого просил: "Девочки, не надо этого делать, у нас парней много", – отметил он. Юношей, по словам Смородина, такой внешний вид однокурсниц отвлекает.

Так или иначе, мама студентки пожаловалась в ряд инстанций. Областное министерство образования начало проверку в этой связи. В ведомстве отметили, что нарушение дресс-кода – не повод для отчисления из колледжа.

Этой историей заинтересовались и в отделе полиции по делам несовершеннолетних. Там также начали проверку.

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