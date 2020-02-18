Российская навигация будет предупреждать водителей о гололеде

Спутниковая система Глонасс помимо помощи в навигации и обеспечения работы "тревожной кнопки" может обзавестись еще одной полезной функцией, причем высокоточной. Правда, пути реализации "антигололедного" сервиса еще не определены: возможно, данные будут доставляться прямо в машину.

Прогноз по появлению гололеда на конкретных улицах российских городов планируется выдавать на основе анализа метеорологических данных. По концепции создателей проекта, обработкой информации от городских "погодных" точек займутся цифровые мощности платформы "Автодата", а как уточняют "Известия" со ссылкой на представителя НТИ "Автонет" Ярослава Федосеева, кое-где оборудование уже тестируется.

Нерешенным остается вопрос доставки прогноза водителю. Участникам проекта оптимальным вариантом кажется интеграция нового сервиса в уже существующие навигационные приложения - например, "Яндекс.Навигатор" или 2ГИС, причем в обоих компаниях изданию уже заявили о готовности к обсуждению внедрения новых функций.

Но в "Автонете" рассматривают и иной, более дорогостоящий, но на первый взгляд более эффективный вариант. По альтернативной схеме информацию о возможности появления гололеда электронный "мозг" автомобиля будет получать напрямую от объектов инфраструктуры. Уже применяющиеся на автомобилях системы сообщают водителю о гололеде "по факту" - когда машина уже попала на скользкое покрытие, а если концепция будет реализована, у водителя будет шанс подготовиться к выезду на обледенелый участок.

Предположительно, сервисом можно будет воспользоваться уже в 2022 году, когда заработает платформа "Автодата". О ее разработке и внедрении заявили в 2019-м.