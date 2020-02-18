У обезьян нашли человеческую асимметрию мозга

Левое и правое полушарие мозга человека не являются точными копиями друг друга. Более того, конкретный список их отличий считается уникальным для нашего вида. Исследователи связывали его с речью, мышлением и овладением орудиями. Но теперь выяснилось, что та же картина наблюдается у других приматов.

Подробности описаны в научной статье, опубликованной в журнале Science Advances.

У большинства людей лобная доля несколько больше выступает в направлении черепа в правом полушарии, а затылочная - в левом. Полюс височной доли и мозжечок также выступают справа несколько больше, чем слева. Есть и другие отличия. Нейробиологи считают, что именно эта разница в анатомии приводит к разнице в работе левой и правой половины мозга. Например, у большинства взрослых правшей речь обрабатывается в основном левым полушарием.

Асимметрия мозга обнаружена у разных животных. Но сам перечень признаков, которыми отличаются друг от друга левая и правая части человеческого мозга, считаются присущим только нашему виду. Некоторые учёные связывают эти отличия с развитием речи и других способностей, которыми в полном объёме обладает лишь Homo sapiens. Однако новое исследование показало, что этот анатомический паттерн характерен не только для нас.

Слева направо эндокраны человека, шимпанзе, гориллы и орангутана. Более выступающие по сравнению со своими аналогами участки показаны оранжевым, менее выступающие – синим. Иллюстрация Simon Neubauer, CC BY-NC-ND 4.0.

Авторы стремились сопоставить строение мозга человека, шимпанзе, гориллы и орангутана. При этом они изучали не непосредственно орган, а его отпечатки на внутренней поверхности черепа (эндокраны). Дело в том, что кости, в отличие от мягких тканей мозга, сохраняются на протяжении длительного времени после смерти животного. Поэтому в распоряжении исследователей куда больше черепов высших обезьян, чем образцов их мозга.

Оказалось, что тот же характер асимметрии демонстрируют шимпанзе, гориллы и орангутаны. Правда, у шимпанзе она выражена меньше, чем у человека. Зато два других вида обезьян в этом смысле не уступают людям.

Более того, у человека гораздо чаще встречаются индивидуальные отклонения от общей схемы. Братья наши меньшие в этом смысле куда более последовательны. Авторы предполагают, что дело в большей гибкости и пластичности человеческого мозга.

К слову, работа имеет интересные последствия для палеоневрологии. Теперь эндокраны гоминидов, демонстрирующие типично человеческую асимметрию полушарий, уже нельзя считать однозначным свидетельством "эволюционной продвинутости" носителя этого черепа.

Добавим, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как неандертальские гены дали ключ к пониманию эволюции человеческого мозга.