Внучка на миллион: молодая русская наследница пропала в Уругвае

24-летняя миллионерша Яна Аксенова пропала в Уругвае вскоре после того, как получила огромное наследство от дальних родственников, которые внезапно умерли в расцвете лет. Девушке достался большой дом на побережье Атлантического океана, две квартиры в столице Уругвая Монтевидео, автомобиль и крупная сумма денег. С тех пор мама и бабушка Яны ничего не знают о ее судьбе. В ее квартире живут чужие люди, и никто из близких и друзей не видел Яну уже два года.

Родные боятся, что новоявленная миллионерша стала жертвой преступников из-за огромных денег, которые получила, и, возможно, ее уже нет в живых. Бабушка Яны уверена: внучку заставили оборвать все связи с родными. Она боится, что девушка могла попасть в секту и ее насильно держат взаперти, чтобы подобраться к деньгам.

В Уругвае ходят слухи, что богатые родственники Яны, от которых она унаследовала недвижимость и деньги, умерли не своей смертью, а Яна, возможно, к этому причастна, потому и прячется.

Бабушка пропавшей, Вера Николаевна Калашникова, рассказала в студии "Прямого эфира", что именно она в силу обстоятельств воспитывала внучку. У Веры Николаевны была сестра Марина, которая жила в Уругвае. Когда у Марины скоропостижно скончался муж, она позвала Веру с внучкой, чтобы те поддержали ее в трудный момент. Но потом и Марина внезапно умерла. Ее состояние на общую сумму 37,6 миллиона рублей за отсутствием наследников досталось Яне. Вскоре Вера Николаевна уехала из Монтевидео, а ее внучка осталась.

Перед исчезновением Яны ее мама Елена Аксенова получила странное сообщение. В нем девушка сказала, что решила путешествовать, посмотреть мир, а учиться будет дистанционно. При этом она отметила, что не собирается ни с кем поддерживать контакт.

"Я хочу найти себя и стать более уверенной в себе. Когда я буду готова, то напишу вам", – сообщила Яна.

Аксенова отмечает, что ее дочь перед исчезновением резко изменилась. Раньше она тянулась к ней, хотела общаться, а потом вдруг решила, что ей нужна изоляция. В целом же, по словам Елены, Яна легко поддается влиянию, а в сложившейся ситуации она – просто "булочка с изюмом" для разного рода мошенников.

Именно из-за сообщения, полученного Еленой, родные так долго не искали Яну. Снова приехав в Уругвай, Вера Николаевна узнала, что внучка продала дом, сдала квартиру и уехала, сказав соседям, что возвращается в Россию. Но на родине ее так никто и не видел.

Почему же исчезла Яна? Кто она – жертва или преступница? Кто еще претендует на полученное ею наследство? Была ли Яна в России? Ответы на эти и другие вопросы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".