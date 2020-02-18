Тема:

Коронавирус 21 минута назад

18 февраля 202020:35 Александр Балицкий

"Ухань, цзя ёу": медики назвали время перелома в развитии эпидемии коронавируса

"Ухань, цзя ёу": медики назвали время перелома в развитии эпидемии коронавируса

19 февраля должны выпустить с карантина россиян, которые были эвакуированы самолетами ВКС из Уханя. Две недели они провели в санатории под Тюменью. Опасный вирус ни у кого так и не выявили. А китайские власти ввели запрет больным с температурой путешествовать по стране на автобусах, поездах и самолетах. Число заболевших коронавирусом COVID-19 достигло 72,5 тысячи человек. Пассажиропоток итак снизился: авиакомпании вернули деньги за 13 миллионов билетов, отменены 78 тысяч авиарейсов. В Ухане жаропонижающее в аптеках продают только по паспорту. Среди заразившихся — более 3 тысяч медработников. Неудивительно, что новую городскую часовню расписали фресками с изображением докторов. Работу назвали "Святые носят белое".

— Давай-ка руки вытрем! – предлагает мама.

— Ты мне уже сто раз их вытирала! – возмущается ее ребенок.

Бактерицидные салфетки — первое, что Янь теперь берет на прогулку с сыном. Маска ему уже порядком надоела, а тут еще и пришло время снова температуру измерять.

— Детский сад сейчас не работает, но мы все равно каждое утро и вечер должны сообщать температуру воспитателю.

Почти все друзья сидят по домам, играть в парке приходится в одиночку. Но даже не это так расстроило приехавшего из Германии трехлетнего Луиса

— Он хотел синюю маску, а про эту говорил: фу, розовая, девчачья. Но хорошо, что хотя бы такую удалось найти, — рассказывает отец семейства.

— О, no no, no, — капризничает малыш.

Закрыты детские сады и школы. Занятия возобновили лишь университеты. В аудиториях преподаватели и... никого больше. Смотрится странно. Просто обучение теперь — через интернет. Но даже тут лекторы в перчатках. Держать дистанцию в Китае приходится везде и во всем. Особенно в Ухане, где за последние сутки еще почти две тысячи зараженных.

"Вирус продолжает и продолжает распространяться. Поэтому, во-первых, нам нужно и дальше отделять здоровых от зараженных, и во-вторых, инфицированных коронавирусом отделять от больных гриппом. Пока мы не сможем это сделать — передача вируса не прекратится", — поясняет руководитель экспертной группы национальной комиссии здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Кардинальной перелом, по словам медиков, наступит не раньше, чем через полтора-два месяца. И начавшееся было снижение числа заражений Всемирная организация здравоохранения оценивает сдержано. Да, победивших коронавирус уже больше 12,5 тысячи. Но и скончались более тысячи восьмисот пациентов. Только за сутки — около ста человек, в том числе — главврач одной из передовых уханьских больниц, нейрохирург Лю Чжимин. Ему был 51 год. Но ни риск заразиться, ни 12-часовые смены, после которых врачи валятся с ног, не останавливают китайских медиков. В эпицентр заражения отправляются все новые отряды. Прибыли врачи из Тибета. У всех на удачу повязаны традиционные буддистские шарфы — хадаки.

"Ухань, цзя ёу" ("Держись, Ухань") — лозунг, с которым Китай засыпает и просыпается. С ним оборудуют новые палаты интенсивной терапии. С ним выстраиваются в очередь бывшие пациенты, чтобы сдать кровь для переливания больным: ведь у них уже есть антитела, способные убить вирус.

"Моя страна спасла меня, и поэтому теперь я сам хочу спасти как можно больше больных", — победивший коронавирус пациент.

Плазмотерапию медики называют пока лучшим лечением в отсутствии вакцины. Над ее созданием работа идет без остановки. Изо всех сил Китай пытается реанимировать и бизнес, что потянул за собой вниз и других. Без китайских комплектующих встают мировые автогиганты, Apple заявляет о предстоящих сбоях в поставках, в России туроператоры недополучают 100 миллионов долларов ежемесячно. Вынужденные выходные у китайских береговых служб оставили в порту Нингдэ экипаж российского судна "Патриот" без ремонта и возможности вернуться домой.

"Все выключено, ничего не работает, стоим в реке", — описывают ситуацию российские моряки с "Патриота".

Когда потери китайской экономики уже превысили триллион юаней, власти бросают спасательный круг предприятиям — освобождают от арендной платы, части налогов. И даже помогают находить поставщиков, если речь о производстве товаров первой необходимости. Например, дезинфицирующих растворов.

Когда купить в аптеках антибактериальные гели почти невозможно, на выручку приходят народные средства и водочные магазины. Все просто: с бутылки водки снимается колпачок, ставится пульверизатор. Готово: получается дезинфицирующий раствор теперь для наружного применения.

Весь дефицит возникает от непроверенных слухов. Один такой слух заставил гонконгцев ринуться в магазины за туалетной бумагой. Возникли потасовки.

Но в большинстве городов паники уже нет. Улицы 22-миллионного Пекина выглядят пустынными. И похоже, что в ближайшие недели они не станут многолюдней. Вирус уже отменил Пекинский автосалон и даже главное политическое событие года — Всекитайское собрание народный представителей, традиционно проводимое в начале марта, готовятся перенести. Около трех тысяч делегатов из всех провинций собрать вместе сейчас слишком рискованно.

Ранее по теме

Сейчас

19:44

Путин освободил Суркова от должности помощника президента

16:53

Подростки готовили теракты в учебных заведениях Керчи

16:13

Коронавирусом заразился еще один россиянин

15:00

Напавшего на прихожан московского храма арестовали до 16 апреля

14:30

В Кремле прокомментировали новые факты о крушении "Боинга"

13:40

На лайнере в Иокогаме 88 новых инфицированных коронавирусом

12:44

Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Бангкока

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

ФСБ предотвратила взрывы в школах: двое керченских подростков репетировали теракты на кошках

ФСБ предотвратила взрывы в школах: двое керченских подростков репетировали теракты на кошках

1 час назад
Путин освободил Суркова от должности помощника президента

Путин освободил Суркова от должности помощника президента

1 час назад
США ввели санкции против подразделения "Роснефти" из-за Венесуэлы

США ввели санкции против подразделения "Роснефти" из-за Венесуэлы

1 час назад
"Ухань, цзя ёу": медики назвали время перелома в развитии эпидемии коронавируса

"Ухань, цзя ёу": медики назвали время перелома в развитии эпидемии коронавируса

19 минут назад

Трансляции

Завтра, 19 февраля

12:00

Пресс-конференция глав МИД России и Иордании
Все трансляции
У Дмитрия Диброва случился микроинсульт

У Дмитрия Диброва случился микроинсульт

44 минуты назад
"Сапсан" насмерть сбил мужчину, переходившего пути в Петербурге. Видео

"Сапсан" насмерть сбил мужчину, переходившего пути в Петербурге. Видео

5 часов назад
СМИ: в Ливии потопили турецкое судно

СМИ: в Ливии потопили турецкое судно

4 часа назад
"Были разбиты не только колени, но и мечта": Хоркина рассказала о победах и поражениях

"Были разбиты не только колени, но и мечта": Хоркина рассказала о победах и поражениях

4 часа назад
У Джигана и Самойловой родился четвертый ребенок

У Джигана и Самойловой родился четвертый ребенок

1 час назад
С больной головы на здоровую: кому выгодно обострение обстановки в Донбассе

С больной головы на здоровую: кому выгодно обострение обстановки в Донбассе

5 часов назад
Толстый лабрадор впал в депрессию, сбросив лишний вес

Толстый лабрадор впал в депрессию, сбросив лишний вес

8 часов назад
Внучка на миллион: молодая русская наследница пропала в Уругвае

Внучка на миллион: молодая русская наследница пропала в Уругвае

2 часа назад
Еще один развод: племянник Елизаветы II сообщил о расставании с женой

Еще один развод: племянник Елизаветы II сообщил о расставании с женой

6 часов назад
В Кремле прокомментировали новые факты о крушении "Боинга"

В Кремле прокомментировали новые факты о крушении "Боинга"

6 часов назад
Суд в Нидерландах обязал Россию выплатить экс-владельцам "ЮКОСа" 50 миллиардов долларов

Суд в Нидерландах обязал Россию выплатить экс-владельцам "ЮКОСа" 50 миллиардов долларов

7 часов назад
Псковский старшеклассник ударил учительницу из-за стула

Псковский старшеклассник ударил учительницу из-за стула

6 часов назад
Громкие истории в Перми и в Самаре: врачи отказались принимать пациентов с ВИЧ

Громкие истории в Перми и в Самаре: врачи отказались принимать пациентов с ВИЧ

8 часов назад
Александр Петров привез "Лёд 2" в родной город

Александр Петров привез "Лёд 2" в родной город

9 часов назад
Нужна помощь: Егора Митрохина спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Егора Митрохина спасет внутривенное питание

17.02.2020 08:25
"Ну-ка, все вместе!": итоги третьего конкурсного дня

"Ну-ка, все вместе!": итоги третьего конкурсного дня

16.02.2020 20:04
Суд дал условный срок студенту МАИ, толкнувшему росвардейца

Суд дал условный срок студенту МАИ, толкнувшему росвардейца

1 час назад
Звезда "Шерлока" и "Хоббита" признался, что избивал и обзывал своих детей

Звезда "Шерлока" и "Хоббита" признался, что избивал и обзывал своих детей

2 часа назад
Штаты грабят Сирию, заявил Шойгу

Штаты грабят Сирию, заявил Шойгу

2 часа назад
Google свернула проект бесплатного Wi-Fi по всему миру

Google свернула проект бесплатного Wi-Fi по всему миру

3 часа назад
У обезьян нашли человеческую асимметрию мозга

У обезьян нашли человеческую асимметрию мозга

3 часа назад
Студентке челябинского колледжа пригрозили отчислением из-за отказа носить юбку

Студентке челябинского колледжа пригрозили отчислением из-за отказа носить юбку

3 часа назад
Женщине грозит до 20 лет тюрьмы за посылку с антидепрессантами из Индии

Женщине грозит до 20 лет тюрьмы за посылку с антидепрессантами из Индии

3 часа назад
Приговор экс-полковнику Захарченко остается в силе

Приговор экс-полковнику Захарченко остается в силе

4 часа назад
Президент Афганистана официально признан победившим

Президент Афганистана официально признан победившим

4 часа назад
Фигуристка Аделина Сотникова перенесла операцию

Фигуристка Аделина Сотникова перенесла операцию

4 часа назад
Убивший утюгом дочь отец рассказал о последних минутах жизни малышки

Убивший утюгом дочь отец рассказал о последних минутах жизни малышки

4 часа назад
"Яндекс.Браузер" предустановят на ноутбуки Asus

"Яндекс.Браузер" предустановят на ноутбуки Asus

4 часа назад
В грузинском парламенте внезапно включили гимн СССР

В грузинском парламенте внезапно включили гимн СССР

5 часов назад
В Подмосковье врачи спасли недоношенного ребенка весом 495 граммов

В Подмосковье врачи спасли недоношенного ребенка весом 495 граммов

5 часов назад
Гимнаст Нагорный уронил статуэтку "Серебряной лани" и разбил ее

Гимнаст Нагорный уронил статуэтку "Серебряной лани" и разбил ее

5 часов назад
Напавшего на прихожан московского храма арестовали до 16 апреля

Напавшего на прихожан московского храма арестовали до 16 апреля

5 часов назад
Российский борец Арсен Гусбанов серьезно пострадал в автокатастрофе

Российский борец Арсен Гусбанов серьезно пострадал в автокатастрофе

6 часов назад
Российские военные показали полеты крупнейших реактивных ракетоносцев в мире

Российские военные показали полеты крупнейших реактивных ракетоносцев в мире

6 часов назад
Во ФСИН рассказали, от чего умер "краснодарский людоед"

Во ФСИН рассказали, от чего умер "краснодарский людоед"

6 часов назад
Канада начала депортацию экс-эсэсовца, входящего в топ-10 списка Визенталя

Канада начала депортацию экс-эсэсовца, входящего в топ-10 списка Визенталя

6 часов назад
Владелец автомойки издевался над рабочими, играя ими в солдатиков. Видео

Владелец автомойки издевался над рабочими, играя ими в солдатиков. Видео

6 часов назад
Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников

Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников

7 часов назад
Саранча вместо собак. Американцы пытаются научить насекомых искать взрывчатку

Саранча вместо собак. Американцы пытаются научить насекомых искать взрывчатку

7 часов назад
Официально представлен обновленный Hyundai Solaris для России

Официально представлен обновленный Hyundai Solaris для России

7 часов назад
15-летняя актриса Disney умерла от рака мозга

15-летняя актриса Disney умерла от рака мозга

7 часов назад
Грандиозное шоу с участием ансамбля "Эльбрус" и Астраханского ансамбля песни и танца пройдет в Доме музыки

Грандиозное шоу с участием ансамбля "Эльбрус" и Астраханского ансамбля песни и танца пройдет в Доме музыки

8 часов назад
В Минске назвали необдуманными слова украинского министра о России и Белоруссии

В Минске назвали необдуманными слова украинского министра о России и Белоруссии

8 часов назад
10 популярных городов России для отдыха 23 февраля

10 популярных городов России для отдыха 23 февраля

14 часов назад
"ПраймТайм": мировая премьера мюзикла

"ПраймТайм": мировая премьера мюзикла

16.02.2020 23:02

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку