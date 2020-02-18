18 февраля 202020:10

Формула-1. Команда Williams представила свой новый болид

twitter.com/WilliamsRacing

Накануне предстартовых тестов команд-участниц чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" отдельные "конюшни" продолжают представление своих машин на новый сезон. Очередь дошла до одной из самых именитых команд Williams, которая, впрочем, сейчас переживает не лучшие времена.

Тем не менее Williams представила раскраску своего нового болида и он даже уже успел сделать несколько тренировочных кругов на автодроме в британском Сильверстоуне. Машина получила индекс FW43. Пилотами английской "конюшни" в сезоне-2020 станут 22-летний британец Джордж Расселл и новичок, вице-чемпион "Формулы-2" канадец Николя Латифи, которому 24 года.

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