Несовершеннолетним террористам из Керчи грозит до двадцати лет тюрьмы

Несколько часов назад ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух подростков, которые готовили теракты в школе. Оба — несовершеннолетние, придерживались экстремистской идеологии. Младший — девятиклассник, старший — студент колледжа. У них найдены самодельные бомбы, изготовленные по чертежам из интернета. Взрывные устройства они испытывали на животных.

Самодельные взрывные устройства и компоненты для изготовления взрывчатки — такой опасный набор обнаружили у двоих жителей Керчи 2003 и 2004 годов рождения сотрудники ФСБ. По их данным, подростки планировали теракты в двух учебных заведениях города. Школьники подготовились к преступлению с особой тщательностью — у них был план вооруженных нападений. Они раздобыли схемы зданий, в интернете нашли подробные инструкции по изготовлению взрывчатки. Говорят, хотели взорвать школу. Самодельные устройства с поражающими элементами проверяли очень жестоким способом — испытывали на кошках. Об издевательствах над животными один из подростков рассказал с шокирующим спокойствием и показал оперативникам, где и как несовершеннолетние совершали преступления.



Идеологией убийств школьники увлекались и в Сети. Они были администраторами так называемых "групп смерти" и состояли в виртуальном сообществе неонацистов.

"Импульс бравады и готовности показать себя. Если ребенок не находит правильного социального русла, куда этот импульс реализовать, он пойдет в деструктивное русло", — прокомментировала ситуацию кандидат психологических наук Ольга Войновская.

За последние два года сотрудники ФСБ пресекли более пятидесяти вооруженных нападений на образовательные учреждения. Чаще всего преступников удавалось обнаружить в интернете. На данный момент уже закрыто 150 сообществ в Сети, где среди подростков пропагандировались экстремистские идеи. Чаще всего под влияние таких сообществ попадают социально неадаптированные дети с явными или скрытыми психическими заболеваниями.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 30 и 205 Уголовного кодекса России — покушение на совершение преступления и террористический акт. Двум керченским подросткам грозит до двадцати лет тюрьмы.